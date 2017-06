Ore di paura nella giornata di venerdì per il Ministro della salute Beatrice Lorenzin. La rappresentante del governo infatti ha avuto un improvviso malore nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, ed è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del policlinico Gemelli di Roma. Nel nosocomio della Capitale è stata tenuta in osservazione per alcune ore e sottoposta ad alcuni esami. Dopo gli accertamenti clinici del caso disposti dai medici, fortunatamente Lorenzin è stata dimessa senza particolari indicazioni se non quelle di riposarsi. Il malore che l'ha colpita infatti è stato dovuto probabilmente al grande caldo di questa giornata e allo stress e alle fatiche degli ultimi giorni e non è stato necessario il ricovero.

Beatrice Lorenzin infatti oggi aveva iniziato molto presto la giornata recandosi a messa dal Papa di buon'ora al termine della quale ha anche scattato un selfie che la ritrae sorridenti con Bergoglio dopo i saluti di rito. "Grande emozione alla Messa con Papa Francesco. Mi ha dato la carica per affrontare queste giornate complicate" aveva ammesso il Ministro pubblicando lo scatto. La giornata infatti poi era proseguita ancora con il controverso tema dei vaccini che la vede da giorni al centro del polemiche politiche dopo il contestato provvedimento sull'obbligo per i piccoli in età scolastica da lei voluto.