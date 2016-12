Un rumore fortissimo, poi una vibrazione della carrozzeria, e alla fine un foro sul cofano, dal quale spuntava uno strano oggetto. Un oggetto recuperato da Domenico Vianello, il proprietario dell’auto colpita da quel pezzo metallico apparentemente caduto dal cielo nel Veneziano. Come ricostruiscono i quotidiani locali, dopo lo spavento iniziale l’uomo ha raccolto quell’oggetto per tentare di capirne qualcosa in più. “Sono sceso e non credevo ai miei occhi – ha raccontato – Sul cofano c'era un piccolo buco e per terra ho trovato un pezzo di plastica e acciaio di 20 cm che puzzava di bruciato”. Al momento le ipotesi sarebbero due: che l’oggetto possa essere un petardo artigianale costruito da qualche ragazzo e finito in strada o un pezzo staccatosi dall'esterno di qualche aereo in transito sopra Sottomarina.

Forse un fuoco d'artificio – A descrivere la vicenda anche il blog Chioggia azzurra che ha raccolto una segnalazione sul caso. Come si legge sul blog, un ragazzino avrebbe raccontato che potrebbe trattarsi di un tipico razzo da fuoco d'artificio lanciato nel pomeriggio dai giardini della piazza in cui lui stava giocando a pallone con alcuni amici. Il giovane avrebbe detto di non aver avuto la possibilità di vedere chi ha sparato il razzo, ma solo la sua partenza e la deflagrazione in cielo.