Una nuova minaccia per gli Stati Uniti: ancora una volta arriva dalla natura. Dopo Harvey, il National Hurrican Center (l'osservatorio statunitense che studia e monitora il fenomeno) ha reso noto che l’uragano Irma ha raggiunto la categoria 5, la più alta della scala, con venti oltre i 280 chilometri orari, e si avvicina ai Caraibi. La Florida e Porto Rico hanno già dichiarato lo stato d'emergenza. Irma è diventato "estremamente pericoloso", ha avvertito il Centro per gli uragani, secondo cui i preparativi per l'arrivo dell'uragano "devono essere accelerati e completati nella zona d'allerta". Si sposta con una velocità di 22 chilometri orari, fanno sapere gli esperti.

Il governatore della Florida Rick Scott ha avvertito che “l’impatto di Irma potrebbe coinvolgere milioni di persone”, mentre l’omologo di Porto Rico, Ricardo Rossello, ha attivato la guardia nazionale, ordinato la chiusura delle scuole e stanziato 15 milioni di dollari per far fronte all’emergenza. Irma potrebbe colpire anche Cuba, Haiti, la Repubblica dominicana, le Bahamas, Turks e Caicos. E qualora dovesse arrivare a toccare la terraferma, causerebbe danni molto seri ad edifici, distruggendo anche strutte mobili. Le inondazioni invece potrebbero superare i 6 metri d'altezza. I residenti fino a 16 chilometri nell'entroterra potrebbero essere evacuati.

Nel frattempo si aggrava il bilancio di Harvey: l'uragano che ha sconvolto il Texas, facendo oltre 60 vittime, tra cui una famiglia di sei persone il cui furgono è travolto dalla corrente a est di Houston. Almeno sei persone hanno invece perso la vita contea di Galveston, vicino alla Costa del Golfo, a seguito delle inondazioni causate dall’uragano. Da parte sua Donald Trump ha autorizzato il governo federale a raccogliere il 90% del costo della rimozione dei detriti. Harvey è stato l'uragano più potente in Texas negli ultimi 50 anni.