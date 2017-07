Momenti di paura nelle scorse ore ad Anghebeni, frazione del comune di Vallarsa, in Provincia di Trento. Un pullman di linea fermo in strada ha improvvisamente indietreggiato finendo per bloccarsi in bilico sulla scarpata. Fortunatamente al momento dell'incidente nessuno si trovava a bordo e nessuno ha rischiato la vita anche se le operazioni di recupero sono state molto difficoltose vista la posizione del pullman. Il mezzo, uno dei cinque pullman di linea della società Trentino Trasporti operativi in Vallarsa, infatti, era stato parcheggiato in un piazzale dopo il normale servizio.

Ad un certo punto, però, per cause ancora da accertare, il freno ha ceduto e il grosso mezzo si è messo in movimento a marcia indietro. Il pullman ha iniziato a indietreggiare fino a rimanere in bilico sulla scarpata, per fortuna senza cadere di sotto. Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco volontari che hanno messo in sicurezza il pullman agganciandolo con dei cavi all’asse anteriore in attesa dei colleghi più esperti e con i mezzi adatti per sollevarlo. Solo grazie una grossa gru, sempre dei vigili del fuoco, si è potuto procedere al recupero del mezzo.