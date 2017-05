Attimi di paura per una passante l’altro pomeriggio nel centro di Trieste. La donna infatti è stata improvvisamente attaccata da un gabbiano mentre camminava in piazza Goldoni rimanendo anche leggermente ferita ad una mano. Come racconta il quotidiano locale Il Piccolo, il volatile infatti l'ha colpita col becco proprio alla mano nel tentativo, poi riuscito, di rubare un pezzo di pizza che la malcapitata aveva appena comprato per mangiarlo al volo. L'animale si è lanciato in picchiata sul cibo appoggiandosi con le zampe sulla schiena della donna, la 42enne Susi, e portandosi via la pizzetta.

"Mi sono spaventata parecchio. Non ho neanche avuto il tempo di accorgermene e mi sono trovata ferita e senza cibo. Un signore mi ha soccorso ricordandomi di mettere del disinfettante per evitare infezioni" ha raccontato la donna al giornale dopo essere andata al pronto soccorso per capire se era il caso di fare l’antitetanica. L'attacco di gabbiani all'uomo per rubare cibo non è un episodio raro a Trieste dove sono stati segnalati diversi casi. Per gli esperti è colpa dell'uomo che li ha abituati nel tempo a non avere più paura offrendo loro del cibo.