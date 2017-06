Attimi di panico nella mattinata di giovedì in un centro commerciale del Kent, in Inghilterra. Un uomo armato di coltello infatti si è scagliato contro un donna colpendola alla gola davanti ai tanti clienti inorriditi del mall. Sono stati gli stessi testimoni, poco dopo le 11 ora locale, ad allertare le forze di polizia che sono giunte in massa sul posto. Per alcuni minuti si è temuto un nuovo attacco terroristico come quello avvenuto nelle scorse settimane a Londra dove uomini armati di coltello si sono scagliati sui passanti inermi. Stando alle prime notizie diffuse online dai diversi tabloid britannici, però, non si tratterebbe di un attentato.

Testimoni hanno raccontato però di sangue a terra e gente che gridava e scappava in preda alla paura. Teatro dell'episodio di violenza, il Dockside outlet centre, a Chatham, che dopo l'allarme è stato immediatamente circondato da numerose forze di polizia che lo hanno isolato con un cordone di sicurezza e immediatamente evacuato a scopo precauzionale. Sempre secondo i media locali, protagonista della brutale violenza è un uomo che avrebbe colpito la sua partner con un coltello nel parcheggio del centro commerciale inglese. L'aggressore è stato poi arrestato dalla polizia accorsa sul posto, mentre la donna è stata soccorsa dai sanitari e portata via in eliambulanza a causa della gravità delle sue condizioni.