L'assurdo gesto di un uomo al volante della sua auto solo per puro caso non si è trasformato in tragedia nelle scorse ore lungo l'autostrada A14 Adriatica. L'uomo, un giovane di Giulianova, in provincia di Teramo, infatti nella notte tra domenica e lunedì ha imboccato contromano l'autostrada percorrendo in senso inverso quasi l'intero tratto dal casello di Ortona (Chieti) fino a quello di Pescara Nord per circa trenta chilometri in direzione nord.

Una manovra ovviamente pericolosissima e che ha creato paura tra gli altri automobilisti in transito che hanno visto spuntare improvvisamente di fronte l'auto contro mano. La vettura sulla carreggiata sbagliata è stata segnalata alla polizia con diverse chiamate da parte di automobilisti preoccupati ma fortunatamente non ci sono stati incidenti anche per il traffico scarso dovuto all'ora, intorno alle tre. Il giovane è stato poi bloccato dagli agenti della Polizia stradale di Pescara e sottoposto ai controlli del caso dai quali è risultato positivo all'alcol test. Per questo per lui scatterà la denuncia con il ritiro della patente.