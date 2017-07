Tanta paura nella notte per una famiglia abruzzese, che improvvisamente si è ritrovata in casa un orso. È accaduto poco prima dell’alba a Villavallelonga, piccolo centro della provincia dell’Aquila, nel cuore del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. L’orso, verosimilmente in cerca di cibo, sarebbe entrato da una cantina ed è arrivato fino alla cucina. Le persone all’interno della casa, una famiglia con due bambini piccoli, si sono rinchiuse in una stanza e hanno chiesto aiuto. Nel frattempo il plantigrado muovendosi in casa – e probabilmente spaventato non trovando una via di uscita – ha di fatto distrutto ogni cosa provocando non pochi danni.

I bambini sono stati fatti scendere da un balcone – Quando sono arrivate le forze dell’ordine i bambini sono stati fatti scendere da un balcone e poi le guardie del parco hanno sedato l’animale, che a quel punto è stato portato fuori dall’abitazione. Poi quando l’orso si è risvegliato – in buona salute – è stato nuovamente liberato nell’area del Parco. Non è la prima volta che un orso si avvicina alle case prendendo di mira stalle e pollai, ma secondo molti abitanti della zona un episodio analogo non si ricorda a memoria d’uomo.