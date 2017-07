Momenti di paura martedì sera per i clienti di un centro commerciale di Rimini dopo che alcuni giovani che stavano scherzando tra di loro si sono messi improvvisamente ad urlare "Allah Akbar" saltando e correndo per i corridoi dei grandi magazzini. La bravata ha creato apprensione tra i presenti che hanno assistito alla scena, alcuni dei quali si sono rivolti anche ai carabinieri per denunciare l'accaduto.

I militari hanno avviato una indagine sul caso e, dopo aver identificato i tre giovani protagonisti dell'episodio, li hanno denunciati per procurato allarme. L'episodio nella prima serata di martedì, intorno alle 19.30, quando il centro commerciale era affollato di persone. I tre ragazzi, tutti attorno ai venti anni e di origine magrebina, erano appena usciti da un negozio dove avevano fatto acquisti quando hanno iniziato a urlare e correre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre uno di questi col cellulare riprendeva la scene, gli altri due si sono messi a saltare e ad urlare in arabo due volte "Dio è grande".

Proprio il fatto che stavano filmano ha destato i maggiori sospetti tanto che sono intervenuti anche gli addetti alla sicurezza del centro commerciale. I carabinieri di Rimini, che hanno trasmesso gli atti e la relativa denuncia all'autorità giudiziaria, hanno già acquisito i filmati a circuito chiuso del centro commerciale e del singolo negozio per ricostruire quanto accaduto.