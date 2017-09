Paura questa mattina tra i cittadini di Pesaro a causa di un enorme boato. Un episodio avvenuto intorno alle 9.20 del mattino e avvertito in diverse zone delle città, sia in centro che in periferia e che ha suscitato allarme e preoccupazione. Secondo quanto scrivono i quotidiani locali che hanno dato notizia dell’episodio e riportato le preoccupazioni della popolazione, il boato ha fatto tremare i vetri delle abitazioni ed è stato segnalato dai residenti nella zona dell’ex Bramante, in pieno centro, fino alla periferia, a Roncosambaccio.

In corso sopralluoghi – In tanti inizialmente hanno pensato a un sisma, ma dato che non sono state segnalate scosse di terremoto al momento una delle ipotesi più probabili per spiegare quel rumore potrebbe essere essere il passaggio di un aereo che ha superato il muro del suono. In ogni caso sono ancora in corso delle verifiche e tecnici del Comune sono al lavoro per dei sopralluoghi.