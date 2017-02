Diverse persone sono rimaste ferite a seguito di una violenta esplosione avvenuta nella stazione della metropolitana di Place D'Italie, a Parigi. Il sito è stato immediatamente evacuato e, benché in un primo momento si fosse temuto per un nuovo atto terroristico, le autorità si sono affrettate a specificare che si tratterebbe in realtà di un'esplosione accidentale ad un quadro elettrico. Il bilancio sarebbe di otto persone intossicate. Nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto numerosi agenti di polizia, uomini dei vigili del fuoco, ambulanze e manutentori che stanno verificando le origini della deflagrazione, sulle cui cause accidentali sembrano però non esserci dubbi.

Place d'Italie è una stazione sulle linee 5, 6 e 7 della Metropolitana di Parigi situata nel cuore del XIII arrondissement di Parigi. La piazza, che prende il nome da una via vicina, è uno dei punti di transito più frequentati specialmente da quanti devono spostarsi tra la banlieue e il centro ddella capitale francese o tra il quartiere di Montparnasse e la riva destra della Senna. Uno dei più grandi centri commerciali di Parigi confina con la piazza.

Dal gennaio del 2015, giorno dell'attentato nella redazione della rivista satirica Charlie Hebdo, la Francia ha elevato lo stato di allerta ai massimi livelli. Dopo il massacro dei disegnatori, infatti, sarebbe stata la volta, nel novembre dello stesso anno, della strage di Parigi e poi il 14 luglio scorso di quella a Nizza, quando un camion si è lanciato sulla folla mietendo 87 vittime.