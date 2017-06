Ancora paura nel Regno Unito. Un'auto ha, infatti, investito nella mattinata di domenica 25 giugno un numero imprecisato di fedeli dopo le preghiere per la fine del Ramadan a Newcastle, nel Nord dell'Inghilterra, provocando almeno 6 feriti accertati, tra cui tre bambini: lo riporta il tabloid The Mirror, secondo cui sul posto sono giunti poliziotti armati. Al momento, sono tutti ricoverati in ospedale.

Una donna di 42, di cui non stati ancora resi noti altri dettagli, è stata immediatamente arrestata. La folla era radunati davanti a una moschea della cittadina al termine delle celebrazioni per la festa di Eid al-Fitr, che segna la fine del mese del digiuno per i musulmani. Tuttavia, la polizia di Newcastle ha escluso che l'episodio sia legato al terrorismo: lo riportano le edizioni online del giornale locale The Chronicle e del Daily Mail. Potrebbe, infatti, trattarsi di un incidente: secondo alcuni testimoni, pare che la donna fermata abbia perso il controllo della propria auto, investendo i pedoni. Ma continuano gli accertamenti delle forze dell'ordine per stabilire cosa sia realmente successo.

Anche se fosse confermato che non si tratta di terrorismo, la paura nel Regno Unito continua ad aumentare. Dopo gli attentati di matrice islamica di Manchester e del London Bridge a Londra, solo una settimana fa un furgone si era gettato sulla folla di fedeli all'uscita di una moschea nella zona di Finsbury Park, nel Nord della Capitale britannica. Nell'attentato una persona è morta e altre 10 sono rimaste ferite, mentre testimoni avevano riferito di aver sentito un uomo bianco gridare frasi di odio contro i musulmani.