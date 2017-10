Ancora paura in Francia: a Marsiglia, in Provenza, un uomo ha aggredito due passanti con un coltello nei pressi della stazione Saint-Charles, ma è stato ucciso poco dopo dalla polizia. Lo riferisce la tv francese Bfm, citando le autorità locali. L'area è stata isolata ed evacuata dalle forze dell'ordine. Per il momento, non si conoscono ulteriori dettagli sull'operazione, che dovrebbe essere ancora in corso. Le vittime, stando alla stampa locale, sarebbero gravemente ferite.

Secondo alcuni testimoni, come riporta il quotidiano La Provence, l'assalitore, di cui non è stata ancora svelata l'identità, avrebbe urlato "Allah Akbar" nel corso dell'azione. Il ministro dell'Interno francese, Gérard Collomb, ha annunciato che si recherà "immediatamente sul posto".

Sempre in questa zona, nei pressi della stazione Saint-Charles, lo scorso 17 settembre, quattro turiste americane erano state aggredite da una donna con l'acido mentre aspettavano di partire alla volta di Parigi. In quella occasione fu subito scongiurata la natura terroristica dell'attacco