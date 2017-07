Panico nella tarda serata di ieri a Londra, dove tra le 22:20 e le 23:40 ora locale (le 23:20-00:40 in Italia) due adolescenti a bordo di un ciclomotore hanno gettato dell'acido sul volto di cinque uomini che stavano effettuando delle consegne di cibo a domicilio sui propri scooter, per poi rubare i mezzi delle stesse vittime. Le aggressioni sono avvenute in diversi quartieri della Citty: Hackney, Stoke Newington e Islington. Uno dei giovani, un adolescente, è stato arrestato, mentre la polizia è alla caccia del suo complice. Tutte le persone colpite sono state ricoverate in ospedale e una ha subito ferite gravi.

Su YouTube è stato postato un video nel quale si vede uno degli uomini aggrediti che viene bagnato con dell’acqua da alcuni passanti per cercare di lavare via il liquido ustionante. La Polizia Metropolitana ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito ai fatti di ieri sera: "Un’inchiesta è in corso e i nostri agenti stanno indagando. Qualsiasi testimone, chiunque abbia informazioni o sia in possesso di riprese di questi incidenti dovrebbe contattare la polizia al 101 o twittare al @MetCC. Per rimanere anonimi è possibile chiamare Crimestoppers al numero 0800 555 111”.

Gli attacchi arrivano a pochi giorni da una analoga aggressione compiuta a Londra ai danni di una modella di 21 anni, che ha subito danni terribili al volto. Secondo i media inglesi, gli attacchi con acido stanno diventando sempre più frequenti perché questa sostanza non è illegale, si può comprare senza problemi e portare in giro senza restrizioni, a differenza delle armi. Le aggressioni con acido in Regno Unito sono più che raddoppiati negli ultimi cinque anni: da 183 a 504. La maggior parte è avvenuta nella parte orientale di Londra.