Allerta terrorismo a Chasse-sur-Rhone, non lontano da Lione, nel cuore della Francia. Un veicolo sospetto con diverse bombole di gas è stato trovato parcheggiato nei pressi di un'industria chimica. Secondo quanto scritto dai media locali, le bombole sembravano collegate da un filo e sul posto son arrivati anche gli artificieri dopo che la Prefettura ha dato ordine alla popolazione di non uscire di casa, ma fortunatamente al fine si è rivelato un falso allarme

"Nella macchina sono state trovate diverse bombole di gas", ha spiegato la prefettura di Isère in un comunicato i cui si legge: "È stata trovata una perdita di gas" . Intorno all'auto è stato istituito un perimetro di sicurezza di 500 metri e la prefettura ha invitato la popolazione di Chasse sur Rhone a evitare la zona. Dopo gli accertamenti anche con l'aiuto di un robot, però, è emerso che all'interno dell'auto sospetta "non c'era alcun sistema di innesco", quindi non c'era alcun rischio di esplosione. In un comunicato successivo, anche la Prefettura di Isère ha escluso ogni pericolo di natura chimica o ambientale nei pressi dello stabilimento chimico. La polizia comunque ha fermato l'autista del furgoncino che lavora per una impresa di consegne di bombole di gas e che ora viene interrogato per escludere qualsiasi volontarietà del gesto.

L'auto era parcheggiata in una "zona piuttosto residenziale" della cittadina situata tra Vienne e Lione sul Rodano, come ha spiegato a AFP Alexander Grimaud, Capo di Stato Maggiore del prefetto. Secondo Le Dauphiné Libéré, sono stati gli stessi residenti a dare l'allarme, insospettiti dall'odore del gas che proveniva dall'interno del veicolo. La prefettura ha comunque sottolineato che "le indagini svolte indicano che non v'è alcun rischio di natura chimica o ambientale".