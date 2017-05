in foto: Paula Robinson, 48 anni (Facebook).

Ha un volto e un nome uno dei primi eroi dell'attentato terroristico di Manchester. Paula Robinson, 48 anni, stava passeggiando vicino alla stazione ferroviaria nei pressi dell'Arena, dove centinaia di migliaia di persone avevano appena assistito al concerto della popstar Ariana Grande, quando ha sentito un'esplosione. Nonostante attimi di paura e panico, vedendo tutti quegli adolescenti in difficoltà, urlare e scappare fuori dall'edificio, non si è persa d'animo, riuscendo a portare in salvo ben 50 ragazzi che erano senza genitori e che avrebbero potuto essere tra le 22 vittime e gli oltre 60 feriti della strage senza il suo provvidenziale intervento.

Paula, originaria di West Dalton, a circa 40 miglia da Manchester, ha raccontato al quotidiano locale The Indipendent quei momenti di grande spavento. "Ho cominciato a urlare ai ragazzi: Correte, correte – ha ricordato -. Volevo soltanto metterli al sicuro e tranquillizzarli". La donna è poi riuscita a portare gli adolescenti al riparo in un hotel vicino, condividendo il suo recapito telefonico sui social network affinché i genitori dei teenager che erano con lei potessero contattarla. "Ci sono con me circa 50 ragazzini e bambini che aspettano qualcuno che li venga a prendere. Ma sono al sicuro e mio marito ed io ci stiamo occupando di loro. Per favore, condividete questo post sui social in modo che lo vedano i genitori dei bambini alla Manchester Arena", ha scritto sui suoi profili Facebook e Twitter.

"C’erano decine e decine di ragazzi all’Holiday Inn", ha raccontato ancora alla agenzia di stampa Reuters. Un portavoce dell'albergo ha però precisato che due hotel della catena nelle vicinanze dell'Arena hanno lavorato insieme alla polizia per aiutare le persone nei momenti successivi all’attentato, mentre la signora Robinson da sola aveva portato in salvo un gruppo di teenager al Premier Inn. Paula è stata definita dalle forze dell'ordine locali una eroina e così è celebrata nelle ultime ore anche in rete.