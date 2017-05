Paul Cézanne: il capolavoro “I Bagnanti” per la prima volta in mostra in Italia

Un prestito eccezionale dal Museo Puškin di Mosca permette di ammirare, per la prima volta in Italia, uno dei dipinti del famosissimo ciclo de “I Bagnanti” dipinti da Paul Cézanne. In dialogo con il maestro italiano Giorgio Morandi.