Una lunga, eterna amicizia quella tra Patti Smith e Sam Shepard, il drammaturgo e attore scomparso due giorni fa. Che all'inizio degli anni Settanta culminò in una relazione d'amore, nonostante Shepard fosse sposato all'attrice O-Lan Jones, ben prima dell'arrivo di Jessica Lange nella sua vita. Insieme avevano lavorato alla pièce di Sam dal titolo "Cowboy Mouth", venuta fuori da due notti di confronto, a cui Patti Smith aggiunse la sua musica. Da allora, la loro amicizia è rimasta intatta. Ed è per questo che oggi la Smith ha pubblicato un bellissimo racconto sul New Yorker dal titolo "My Buddy", dove emergono dettagli commoventi del loro rapporto, soprattutto negli ultimi tempi, quando ormai Sam Shepard era gravemente ammalato di Sla.

Era seduto sul tavolo. Niente è rimasto non detto. Quando sono partita, Sam stava leggendo Proust.

Questa è una delle immagini più belle descritte Patti Smith nel suo racconto sul "suo Buddy". Negli ultimi tempi si incontravano nella casa in Kentucky di Sam, per scrivere e lavorare al suo ultimo manoscritto. E così, salutandosi alla fine di un'altra giornata di lavoro, Patti Smith ricorda che stava leggendo l'opera-capolavoro di Marcel Proust.

Dal racconto sul New Yorker emergono altri dettagli sull'amicizia che ha legato questi due mostri sacri della cultura americana del secondo Novecento, immortalati insieme da una celebre foto del 1971 al Chelsea Hotel di New York, ritrovo di artisti e simbolo di una generazione che ha fatto della creatività la sua cifra. Come il racconto dei due tatuaggi giovanili ormai invecchiati sulla pelle, una luna sulla mano per Sam, un fulmine per Patti sul ginocchio, oppure della passione di Sam Shepard per Samuel Beckett, le cui citazioni tappezzavano la sua cucina insieme alle foto dei figli.