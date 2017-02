Incredibile ma vero: un utente di ebay, evidentemente piuttosto sui generis, ha offerto la somma record di ben 100mila dollari per acquistare una crocchetta di formaggio a forma di Harambe, il "celebre" gorilla ucciso nel maggio dello scorso anno. Il venditore aveva acquistato un pacchetto di patatine fritte aromatizzate al formaggio e, dop averlo scartato, aveva trovato un solo pezzo dalla forma vagamente riconducibile alla sagoma di un gorilla. Ovviamente è stato necessario un importante sforzo con la fantasia per abbinare una patata a un primate, ma tant'è: la "crocchetta" è stata messa in vendita su e-bay per 11,99 dollari, ma dopo giorni di offerte e controfferte si è arrivati alla bellezza di 99.900 dollari.

"Ho aperto un sacchetto di Flamin Hot Cheetos e appena vi ho guardato dentro mi sono imbattuto in questo Cheetos che assomiglia al gorilla Harambe. Questo pezzo è unico nel suo genere! Misura circa un pollice e mezzo. L'annuncio riguarda solo questa patata e non include il resto della confezione. Questa crocchetta è imperdibile per chi colleziona oggetti rari".

La storia del gorilla Harambe.

Come si sia arrivati a tanto è ovviamente un mistero, ma quel che è certo è che il gorilla – in carne ed ossa – aveva alimentato per settimane un dibattito anche sui socia network: il primate venne ucciso a maggio nello zoo di Cincinnati perché un bambino di 4 anni era entrato nel suo recinto. Il gorilla aveva iniziato a trascinare il bambino, un guardiano dello zoo si è allarmato ed aveva aperto il fuoco, uccidendolo. I responsabili dello zoo e non pochi etologi dissero che abbattere Harambe era stata la cosa giusta da fare perché il bambino era in pericolo; secondo altri, invece, il gorilla stava proteggendo il piccolo e la sua uccisione è solo un nuovo esempio della scarsa considerazione per la vita degli animali negli zoo.