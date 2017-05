Un volo della Malaysia Airlines è stato costretto a fare rientro a Melbourne dopo che uno dei passeggeri a bordo avrebbe tentato di entrare nella cabina. Lo riferiscono diverse fonti tra cui la Bbc. Il passeggero avrebbe tentato di dirottare l'aereo MH128, in volo da Melbourne verso Kuala Lumpur, ma sarebbe stato fermato grazie al pronto intervento dell'equipaggio e degli altri passeggeri. L'Aviation Herald riporta che l'uomo, poco dopo il decollo, ha cercato di entrare nella cabina di pilotaggio affermando di avere con sé un esplosivo. L'aereo è poi atterrato in sicurezza dopo circa trenta minuti in volo. Partito alle 23.11 da Melbourne, è tornato in aeroporto alle 23.41 secondo quanto affermato dalla compagnia aerea in un comunicato. In aeroporto il passeggero è stato arrestato.

Il comunicato della compagnia aerea – Il ministro malese dei Trasporti Liow Tiong Lai ha confermato che il volo è atterrato dopo essere stato costretto a tornare indietro a causa dell'azione di un passeggero che ha tentato di entrare nella cabina di pilotaggio. Malaysia Airlines, scusandosi per il disagio, ha fatto sapere che la compagnia aerea sta indagando insieme alle autorità australiane su quanto accaduto.