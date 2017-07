in foto: Frame sul precedente caso Ryanair.

Ancora una volta una coppia di turisti in partenza da Manchester non riesce ad attendere l'arrivo in Spagna per sfogare un desiderio che, adeguato alla penisola iberica, sarebbe più consono appagare in una stanza d'albergo. Un mese fa toccò ai passeggeri di Ryanair assistere ai rapporti tra due viaggiatori in volo dalla città inglese ad Ibiza, lunedì 10 luglio le stesse scene si sono ripetute sulla tratta Manchester-Alicante gestita dalla easyJet. A segnalarlo è stato un passeggero, Gary Power, che ha contattato attraverso social network la compagnia aerea è spiegando quanto accaduto sul volo EZY1917 in partenza alle 7.10 dallo scalo britannico. Tanto l'imbarazzo di Gary e di altri passeggeri, mentre altri erano decisamente incuriositi. A partire dalla persona seduta di fronte al giovane, che ha chiesto il piacere di spostare un poco la testa in modo tale da poter migliorare la propria visuale. "I miei occhi non sono stati mai così tanto incollati al mio tablet! 1 a 0 per i britannici all'estero", osserva sarcastico Gary.

"Il particolare preferito di tutta questa esperienza – prosegue il giovane viaggiatore – sono state due anziane signore sedute sul lato opposto, che mentre cercavano di distrarre la loro nipotina (presumo cinquenne), non potevano fare a meno di guardare". Le due persone segnalate da Gary devono essere ancora identificate, ma un portavoce della easyJet ha spiegato che "poiché questo comportamento non è stato segnalato dall'equipaggio durante il volo, non siamo stati ancora in grado di intervenire. Abbiamo contatta il passeggero che ci ha inviato i dettagli sui social media e ci siamo scusati per la sua esperienza".