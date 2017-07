Attimi di terrore nella notte tra giovedì e venerdì su un volo della Delta Airlines partito da Seattle, in Usa e diretto a Pechino, in Cina. Un passeggero avrebbe improvvisamente cercato di entrare nella cabina di pilotaggio del velivolo facendo scattare l'allarme generale a bordo. Fortunatamente il personale di bordo con l'aiuto di altri passeggeri lo hanno fermato e bloccato su un sedile. L'aereo però è stato comunque costretto a cambiare rotta e a rientrare nello scalo aeroportuale dello Stato di Washington dove sono scattate le procedure di emergenza previste in casi come questo.

All'arrivo in aeroporto, a bordo dell'aereo sono saliti gli uomini della sicurezza e della polizia che hanno arrestato l'uomo ora sotto custodia. Il Boeing 767 fortunatamente è atterrato in sicurezza all'aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma da dove ripartirà tra qualche ora. L'FBI, che è stato interessato del caso, ha spiegato che sta indagando sull'accaduto ma per ora non ci sono informazioni che suggeriscano si sia trattato di una minaccia di sicurezza nazionale. Il sospetto è un uomo di 23 anni dalla Florida è stato arrestato dagli uomini del Dipartimento di Polizia di Seattle e comparirà presto davanti ad un giudice.