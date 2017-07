Due donne di nazionalità messicana sono state arrestate per aver fatto nascere una bambina nel retrobottega di un ristorante della Carolina del Sud, negli Stati Uniti: come se non bastasse il piccolo è stato chiuso in un sacco della spazzatura per essere trovato quando purtroppo era ormai troppo tardi.

Era il 12 luglio quando Estela Ruiz-Gomez, 19 anni, ha dato alla luce un bambino al ristorante La Parrilla, aiutata dalla nonna Lorenza Gomez Rodriguez. La neo mamma dopo aver partorito ha infilato il neonato in un sacco dell'immondizia e l'ha lasciato nel retro del ristorante: ad accorgersi del corpicino è stato un cameriere che, il giorno seguente, si apprestava a buttare la spazzatura ed ha notato la presenza di qualcosa di molto strano. Frugando tra i resti di cibo ha visto il bimbo ed ha immediatamente dato l'allarme chiamando il 911: quando l'ambulanza è arrivata il neonato è stato trasportato in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul caso le autorità stanno facendo piena luce: a quanto pare Estela Ruiz-Gomez durante il suo servizio come cameriera ha lamentato un forte dolore allo stomaco ed è andata nello sgabuzzino. Qui ha partorito poi, con la complicità, si è sbarazzata del corpicino del piccolo.