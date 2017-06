“Ha fatto tutto quello che voleva”. Con queste parole Cristina Penton ha commentato quanto accaduto alcuni giorni fa su un volo della Spirit Airlines che da Fort Lauderdale avrebbe dovuto portarla, insieme ai suoi figli, a Phoenix. Su quel volo, sabato scorso, Cristina ha dato alla luce il suo terzo figlio, Christoph. La donna, secondo quanto si legge sui media americani, era incinta di 36 settimane quando è salita a bordo dell’aereo insieme ai suoi figli Ramon, di 12 anni, e Lulu, di 11. Ha raccontato di aver iniziato a sentire qualcosa pochi minuti dopo il decollo e di essersi resa conto che erano contrazioni. Ha quindi allertato il personale di volo che nel frattempo ha cercato a bordo eventuali medici. Ed è stata fortunata perché su quel volo la donna ha trovato sia un pediatra che un infermiere.

Il piccolo è nato in volo circondato dai suoi fratellini – Nel frattempo l’aereo è stato dirottato a New Orleans ma il bimbo di Cristina proprio non ha voluto aspettare di arrivare in un ospedale. “Ho capito che il bambino stava per nascere, ero in preda al panico”, ha detto successivamente la donna. E infatti il piccolo è nato in volo, tra gli altri figli della neo-mamma che hanno assistito al parto e tutti i passeggeri. Il neonato è in ottime condizioni di salute e come “regalo” la compagnia aerea ha fatto sapere che potrà volare sempre gratis con loro. “Raramente i bambini nascono in volo – ha detto un portavoce della compagnia aerea – ma gli assistenti di volo sono addestrati a gestire le emergenze medici”. “In questo caso – ha aggiunto – abbiamo avuto la fortuna di avere a bordo anche un pediatra”.