Lei si chiama Nina Tassell, è una donna di 37 anni, di Perth, in Australia, ed ha messo al mondo un figlio dal peso record di sei chili per una lunghezza di ben 59 centimetri: come se non bastasse le doglie le sono arrivate improvvisamente, mentre si trovava nel pianerottolo di un palazzo, tanto che la 37enne non ha avuto neanche il tempo di recarsi all'ospedale ed ha dovuto partorire da sola. Evidentemente quel figlio "gigante" cominciava a stare troppo stretto ed aveva fretta di uscire…

Stando a quanto riporta il Daily Mail, dal momento della rottura delle acque al parto è passato pochissimo tempo, tanto che la signora Tassel e suo marito non hanno fatto in tempo nemmeno a salire sull'auto per andare in ospedale. Il piccolo evidentemente scalpitava per uscire. L'ambulanza è arrivata subito dopo la nascita e il personale medico ha portato in ospedale madre e figlio per le visite di routine, ma fortunatamente entrambi sono in perfetta salute.