Una donna nigeriana che nel novembre scorso ha dato alla luce quattro gemelli, tutti nati prematuri, ha ricevuto una richiesta di 500 mila sterline: sarebbe questa la quota che la donna dovrebbe pagare per il trattamento sanitario erogato ai quattro bambini.

Priscilla, questo il nome della mamma di 43 anni, si era imbarcata su un volo destinato a Chicago: è negli Stati Uniti, dove vivono diversi componenti della sua famiglia, che la donna avrebbe voluto far nascere i quattro figli che portava in grembo. Arrivata in aeroporto, tuttavia, i funzionari di frontiera l'hanno rispedita indietro perché sprovvista di alcuni documenti sanitari. Dopo un nuovo volo, Priscilla è sbarcata a Londra dove, dopo pochi giorni, ha dato alla luce i suoi quattro gemellini al Chelsea Hospital.

Nati prematuri di quattro mesi, uno dei piccoli è morto subito mentre gli altri tre sono stati sottoposti a un lungo trattamento neonatale, ancora in corso. Alcuni giorni fa Priscilla si è vista recapitare il conto del trattamento somministrato ai piccoli: quasi 500 mila sterline, cioè circa 20 mila sterline a settimana per ciascun bambino. La donna, naturalmente, ha spiegato che non ha somme di denaro simili e per questo ha chiesto aiuto raccontando la sua storia alla BBC.