Non ce l'ha fatta Simona Tirendi, la donna veneta di 34 anni che nel 2013 aveva partorito un bambino al sesto mese di gravidanza dopo essere entrata in coma. Dopo un lunghissimo calvario durato cinque anni, infatti, è morta giovedì scorso all'ospedale di Cittadella, in provincia di Padova, dove era ricoverata. Ad annunciarlo è stato il fratello Vincenzo che ha affidato ai social un commovente ricordo per la sorella. "Si troverà sicuramente già nelle mani di Dio dopo quasi 5 anni di martirio che ha sofferto lasciando Yanira di anni 6 e un marito che fino all'ultimo respiro e come tra l'altro tutto il periodo della sua degenza gli è stato accanto" ha scritto il fratello, aggiungendo: "Voglio dire a mia sorella che mi prenderò cura dei suoi, quando hai smesso di respirare hai portato via un pezzo della mia vita di cui avrei dato tutta in cambio della tua".

Simona Tirendi, che avrebbe compiuto 35 anni ad ottobre, entrò in coma quando era incinta del secondogenito e al secondo mese di gravidanza. Nonostante la malattia, è riuscita a far crescere nel suo grembo il piccolo che poi è venuto al mondo a solo sei mesi di gestazione con un taglio cesareo necessario per un'insufficienza placentare e chiamato Francesco in onore del Papa. Il piccolo e la madre però non si sono mai potuti conoscere perché il destino ha voluto che il suo cuoricino resistesse solo sette giorni a causa di un'insufficienza polmonare.

"Simona si è spenta con eleganza e coraggio, la guerra che ha combattuto per 5 anni la persa con dignità fino alla fine" ha dichiarato il fratello , concludendo: "Se sarà confermata la presunta malattia e cioè che il nemico portava il nome di Creutzfeldt-Jakob, (il morbo tristemente noto come sindrome della mucca pazza n.d.r.), allora ha sconfitto il nemico perché sarebbe la prima volta forse al mondo che un soggetto ha venduto cara la pelle, sfidando il suo nemico per diverse battaglie è vincendole tutte per circa 5 anni , quando i tempi previsti che portano alla morte statisticamente sono dai 6 mesi ai due anni".