Era tutto pianificato per il parto: Anna Maria D'amicis e Annibale Falcicchia, una coppia di Trieste, non avevano lasciato nulla al caso. Da giorni si muovevano da casa all'ospedale Burlo, tra visite e controlli, in attesa del momento delle contrazioni che avrebbe preceduto la nascita della piccola Allegra, la loro secondogenita. Ma le cose non sono andate esattamente come avevano preventivato.

Martedì alle 15 e 30 è arrivata la prima contrazione mentre erano in casa, e dopo tre quarti d'ora la bambina era già nata. A farla venire al mondo è stato il papà, improvvisatosi ostetrico. La piccola è nata sana, lunga 50 centimetri, per 3,170 chili di peso.

"Lunedì sera, verso le 18.30, siamo andati al Burlo per un controllo, ma dopo un monitoraggio di tre ore siamo stati rimandati a casa. Martedì siamo tornati attorno alle 8.30 per la visita ginecologica, già programmata: l’esito ci ha rasserenati e siamo tornati al nostro aloggio. Il parto era stato programmato per lunedì 23, sapevamo che poteva essere questione di poche ore, ma, secondo i rilevamenti medici, un ricovero pareva prematuro", ha raccontato Annibale. Tutt, però, è cambiato nel primo pomeriggio: "Alle 15.30 la mia compagna ha sentito una contrazione molto forte, che l’ha indotta ad andare in bagno. Nel giro di pochi secondi, mi sono preparato ed ero pronto a tornare al Burlo. Quando mi sono affacciato alla porta del bagno, Anna Maria mi ha detto che non riusciva a muoversi, non era neanche nelle condizioni di vestirsi e ‘sentiva' già la testolina di Allegra. A quel punto ho chiamato il 118 per chiedere l’immediato invio di un’ambulanza".

Ma la bambina non ha aspettato. "La testina si vedeva sempre di più, e a quel punto ho chiamato ancora il 118 per chiedere come comportarmi. La risposta? Mi hanno detto di farla nascere", ha raccontato il papà, che ha cercato soccorsi tra i vicini, chiamando anche i nonni e amici di famiglia per aiuto. Nel giro di pochi minuti, "la testolina è completamente uscita, seguita dalla spalla. Pochi istanti dopo la piccola Allegra era tra le nostre braccia", ha aggiunto. L'ambulanza è arrivata pochi minuti dopo il parto. Un medico si è poi fatto carico di tutte le procedure, a iniziare dal taglio del cordone ombelicale e ha portato mamma e piccola sono state ricoverate al Burlo.

"Sicuramente siamo stati fortunati. È andato tutto nel migliore dei modi e dobbiamo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine. Abbiamo gestito una situazione molto delicata? Come sottoufficiale della Guardia di Finanza sono abituato a maneggiare pratiche “complicate”. Scherzi a parte, siamo stati fortunati", ha sdrammatizzato Annibale.