Sembra allargarsi lo scandalo che si è abbattuto sulla chiesa di San Lazzaro e sulla Curia padovana. Le indagini sull'ex parroco don Andrea Contin, accusato di favoreggiamento della prostituzione e violenza privata, si sarebbero arricchite di un nuovo e importante elemento. A scrivere degli sviluppi della vicenda sono i quotidiani del Padovano secondo cui una ex amante del sacerdote avrebbe fatto una nuova e importante rivelazione. Nella sua querela la donna avrebbe sottolineato come alle orge organizzate dal don Contin partecipassero anche altri religiosi. Si parla di sacerdoti di chiese in città e nei comuni della cintura urbana. Religiosi con i quali la donna che ha denunciato la vicenda avrebbe avuto rapporti sessuali, sia nella canonica di San Lazzaro che in appartamenti forniti dal prete indagato. Al momento, tuttavia, le rivelazioni della donna sarebbero sotto il vaglio della polizia, che ancora non ha iscritto nessuno nel registro degli indagati. Compito degli inquirenti sarà capire se questi sacerdoti, che verranno ascoltati, hanno pagato don Andrea Contin per i rapporti con le sue parrocchiane.

Accertamenti in corso sui dvd e cellulari sequestrati a don Contin – Intanto un'importante svolta alle indagini potrebbe arrivare anche dai filmati hard trovati nella canonica della chiesa del Padovano. Il pubblico ministero che coordina l’indagine ha affidato all’ingegnere Nicola Chemello un accertamento tecnico irripetibile sul contenuto di una decina tra dvd e cassette vhs, chiavette Usb, tablet, pc, smartphone sequestrati a don Andrea e altri cellulari messi a disposizione dalla donna firmataria della denuncia. E nel frattempo continua anche la “sfilata” di persone davanti agli investigatori per verificare se don Andrea abbia incassato soldi offrendo le sue amanti ad altri.