Attimi di paura su un treno alta velocità dopo che un uomo a bordo aveva parlato di bombe e armi durante il viaggio. Il convoglio è stato fatto fermare immediatamente in una piccola stazione e subito circondato dalle forze dell'ordine per un possibile attentatore a bordo. Come accertato poco dopo dagli agenti, però, in realtà si era trattato solo di un equivoco: il sospetto terrorista era solo un attore che ripeteva la sua parte. È quanto accaduto nelle scorse ore su un treno ad alta velocità francese Tgv, partito da Marsiglia e diretto a Parigi.

Secondo quanto riferisce il quotidiano locale France Bleu, protagonista di questa vicenda è un attore comico francese di 35 anni che aveva deciso di provare la sua parte in uno dei bagni del treno per non disturbare gli altri passeggeri. La sua parte prevedeva però le parole pistole e bombe, temi delicati vista la tensione degli ultimi mesi e i recenti fatti di sangue in Francia e in Europa. L'uomo è stato sentito mentre parlava da un addetto delle ferrovie che, intuendo le parole seppure pronunciate in inglese, ha immediatamente fatto scattare l'allarme.

Il treno infatti ha fatto una sosta non prevista a Valence, dove l'uomo è stato prelevato dagli agenti e portato via. Solo dopo l'interrogatorio si è accertato che non si trattava di un soggetto pericoloso e l'attore è stato rilasciato. "Tenuto conto dello stato attuale del terrorismo e del livello di allerta nazionale, l'addetto ha voluto evitare rischi o dubbi e ha segnalato la persona", ha dichiarato un portavoce della società ferroviaria francese. L'episodio infatti è avvenuto mercoledì pomeriggio appena qualche ora dopo l'aggressione nei pressi di Notre Dame, a Parigi.