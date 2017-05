in foto: Le forze dell'ordine transennano l'area intorno al Louvre (Getty).

Attimi di paura nel primo pomeriggio a Parigi, nel giorno del ballottaggio tra Macron e Le Pen in sfida per un posto all'Eliseo. La spianata di fronte al Museo del Louvre è, infatti, stata evacuata per un allarme sicurezza. Lo ha riferito lo staff della campagna del candidato di ‘En Marche!': proprio davanti al polo museale sono in programma questa sera i festeggiamenti per Emmanuel Macron in caso di vittoria. Stando alle prime informazioni ribattute dalle agenzie di stampa locali, sarebbe stato rinvenuto un pacco sospetto nella zona della sala stampa, in seguito transennata e momentaneamente evacuata. Tutti i giornalisti presenti hanno dovuto abbandonare il luogo per precauzione.

La conferma dell'operazione è arrivata anche da fonti di polizia, che però, rintracciate dalla Dpa hanno anche parlato di una misura di sicurezza standard adottata in casi quali quello del ritrovamento di un pacco sospetto. Terminate tutte le verifiche, la situazione sta lentamente tornando alla normalità, anche se resta la paura di possibili attentati. Intanto, sui social network si moltiplicano le testimonianze di chi era nei pressi del museo quando è scattato l'allarme. Il personale della campagna di Macron ha spiegato che l'evacuazione è avvenuta quando cani della polizia, addestrati per trovare esplosivi, hanno segnalato una borsa sospetta. "Come misura di precauzione è stato deciso di far evacuare la sala stampa e parte dell'Esplanade, all'interno del grande dispiegamento di sicurezza previsto per la giornata di oggi".