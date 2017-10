La polizia francese ha riferito di aver sventato un attacco terroristico nei pressi dello stadio del Paris Saint-Germain sabato scorso prima della partita di calcio di Ligue 1 tra la squadra casalinga e il Bordeaux. Il Daily Mail scrive che “un dispositivo, costituito da quattro bombole a a gas coperti di benzina, è stato trovato nei pressi del Parc des Princes situato nel XVI arrondissement di Parigi, poche ore prima che il PSG giocasse il match di campionato davanti a 50.000 spettatori”. Cinque uomini sono stati arrestati, tra cui un noto estremista islamista che si credeva essere sotto sorveglianza.

Il Ministro degli Interni francese, Gerard Collomb, ha detto potrebbe essere sfuggito agli agenti “utilizzando un amico”. Nessuno di loro al momento è stato formalmente identificato. I dettagli dell’operazione sono stati omessi fino ad oggi per consentire alla polizia antiterrorismo di effettuare le dovute ricerche in tutta la città. La bomba sarebbe stata trovata da un residente locale di un edificio in Rue Chanez che ha chiamato la polizia poco prima delle 4,30 di sabato, dopo aver avvistato due bombole di gas apparentemente abbandonate nel corridoio del suo palazzo a Porte d'Auteuil. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno poi scoperto altre due bombole davanti all'edificio. “I quattro cilindri a gas erano collegati ad un cellulare che avrebbe dovuto innescare l'esplosione", ha dichiarato una fonte investigativa della capitale francese. “Questa scoperta dimostra che il livello della minaccia in Francia è ancora estremamente elevato" ha aggiunto Collomb.

Non è la prima volta che uno stadio di calcio della capitale francese è preso di mira dai terroristi. I Blues (la nazionale locale) stava giocando contro la Germania alla Stade de France nel febbraio 2016, quando gli attentatori hanno seminato sangue e morte in tutta la città (tre le vittime nei pressi dello stadio) il 18 novembre del 2015 in quello che è il giorno più drammatico che la Francia ricordi dal Dopoguerra.