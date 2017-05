A fine corsa il tassista parigino ha ritrovato un'opera d'arte dal valore di 1,5 milioni di euro e l'ha restituita alla polizia. L'opera, realizzata dal grande artista italiano Lucio Fontana e facente parte della serie dei famosi "tagli", appartiene a un mercante d'arte che aveva dimenticato il quadro a bordo del taxi. In seguito, l'uomo aveva sporto denuncia per furto dell'opera del grande pittore e scultore italiano, ma in realtà nessuno gliela aveva rubato, era stato lui a dimenticarla a bordo nel cofano di un taxi parigino giovedì scorso.

A darne la notizia, fonti interne alla polizia francese. L'uomo "doveva incontrare un collezionista nel III arrondissement", al centro di Parigi, ha quindi preso un taxi, messo l'opera nel cofano e poi l'ha dimenticata. "Non è riuscito a risalire al taxi e ha sporto denuncia per furto", riferisce la stessa fonte, come riportato dal quotidiano la Repubblica. Non una dimenticanza da poco, considerato che l'opera vale oltre 1,5 milioni di euro ed è una delle tele più famose di Lucio Fontana, dal nome "Concetto spaziale".

Lucio Fontana nacque a Rosario, in Argentina, il 19 febbraio 1899, da padre italiano e madre argentina. La sua attività artistica ebbe inizio nel 1921, lavorando col padre, lo scultore Luigi Fontana e il molinellese Giovanni Scarabelli. I suoi famosi "tagli" iniziano sin dal 1949, quando decide di infrangere la tela con buchi e tagli, superando la distinzione tradizionale tra pittura e scultura.

Successivamente alla morte, sopraggiunta nel 1968, la moglie Teresita Rasini ha dato vita alla Fondazione Lucio Fontana, alla quale lasciò oltre seicento opere dell'artista e di cui è stata presidente fino alla scomparsa nel 1995. Il 12 aprile 2008 nella sala d'asta di Christie's a Londra, l'opera dell'autore "Concetto spaziale. Attesa", stimata tra i 3,5 e i 5,5 milioni di sterline, è stata aggiudicata nell'asta "Post-War and Contemporary Art" a 6.740.500 sterline, pari a 9.018.789 euro.