Sabato scorso, mentre a Londra si consumava un attentato nel quale sono rimaste uccise sette persone, lui si trovava proprio nella capitale britannica insieme alla sua famiglia e oggi pomeriggio, quando a Parigi un uomo ha aggredito un poliziotto davanti alla cattedrale di Notre Dame, era tra le centinaia di persone rimaste per circa un’ora intrappolate nella chiesa. Ha vissuto insomma due attacchi in due capitali europee in pochi giorni Matthew Currie Holmes, regista canadese di 43 anni che su Twitter nel pomeriggio ha raccontato quegli attimi di paura dall’interno di Notre Dame. Sua anche una foto che ha fatto il giro del web: quella che ritrae i tantissimi visitatori della cattedrale parigina costretti a tenere in alto le mani come richiesto dalla polizia. Quelli del regista canadese sono stati tweet accorati, tra lo sconvolto, quando ha detto di essere piuttosto teso dato che appunto solo pochi giorni fa si trovava con la sua famiglia a Londra quando c'è stato l'attentato, e anche alcuni per tranquillizzare chi lo stava leggendo. “Siamo tutti al sicuro”, ha infatti scritto tra i diversi cinguettii.

Prima dell’attacco dell’algerino, poi bloccato dai poliziotti, il regista scriveva della bellezza di Notre Dame: “Per costruire questa chiesa ci hanno messo 170 anni. Tempo ben speso”. Poi ha necessariamente dovuto cambiare tono: “Siamo intrappolati nella cattedrale di Notre Dame. Sta succedendo qualcosa, fuori di qui, ma non sappiamo cosa. Si sentono le sirene della polizia”. “Non stanno facendo uscire nessuno”, scriveva ancora e poi: “Ci hanno appena detto che non apriranno le porte senza ordini della polizia”. Insomma, il regista canadese ha testimoniato attraverso Twitter quello che stava accadendo nella capitale francese. “Ora ci hanno detto che si è trattato di una sparatoria”, si legge in un altro tweet. Infine, ha scritto che stavano uscendo dalla cattedrale e ha elogiato anche agenti e sacerdoti: “Sono stati fantastici e gentili, e hanno rassicurato tutti”.