Due persone sono state fermate dopo la scoperta in un appartamento a sud di Parigi, nel sobborgo di Villejuif (Val-de-Marne), di quello che è apparso subito del materiale utilizzato nella fabbricazione di esplosivi durante una perquisizione. Le Figaro ha scritto che potrebbe tratterebbe di Tatp, l'esplosivo all'acetone usato in diversi attentati terroristici dell'Isis in Europa, anche noto come la Madre di Satana.

Come scrive Le Parisien, la scoperta sarebbe stata fatta da un idraulico intervenuto per una riparazione e insospettitosi per la presenza di quelli che sembrava essere del materiale per costruire esplosivo (bombole a gas, fili elettrici e materiale per saldature). Le forze dell'ordine hanno arrestato il proprietario dell'appartamento e un suo amico. Gli inquirenti hanno ritrovato anche dei testi in arabo di carattere religioso nell'appartamento. Lo riporta Franceinfo, indicando che uno dei due fermati lavora come inserviente in un ospedale. Durante le indagini sono state ritrovare anche siringhe e acqua ossigenata.

L'area è stata rapidamente evacuata e i residenti sono stati portati fuori da un perimetro di sicurezza molto grande. Il RATP ha poi annunciato che la vicina stazione di Le Kremlin-Bicetre è stata chiusa “per motivi di sicurezza”. L'antiterrorismo ha aperto un'inchiesta per "associazione terroristica" e "detenzione, trasporto e fabbricazione di sostanza esplosive in relazione con un'impresa terroristica e banda organizzata".