Attimi di paura a Parigi nella mattinata di giovedì per Nathalie Kosciusko-Morizet, ex ministra francese e candidata dei Républicains alle recenti elezioni che domenica prossima sfiderà al ballottaggio nel secondo distretto di Parigi il candidato del partito del neo Presidente Macron. La ex rappresentante del governo parigino infatti è stata aggredita in strada da uno sconosciuto che l'ha colpita con un pugno al volto lasciandola esanime a terra per diversi minuti. Fortunatamente la candidata poi si è ripresa assistita da alcuni passanti e poi dai vigili del fuoco ed è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Secondo un primo racconto dei fatti da parte di alcuni testimoni citati dai media francesi, la candidata repubblicana avrebbe avuto un alterco con un passante di apparente età di circa cinquant'anni che dopo alcuni insulti l'avrebbe aggredita prima di fuggire verso la stazione della metropolitana. Nathalie Kosciusko-Morizet, che era in visita in un mercato della capitale nell'ambito del campagna elettorale, sarebbe stata apostrofata con l'appellativo di "Bobo de merde" (borghese di merda). "È per colpa tua se oggi abbiamo Hidalgo" avrebbe poi urlato l'aggressore, secondo Le Parisein, riferendosi al sindaco socialista di Parigi Ana María Hidalgo.

Nathalie Kosciusko-Morizet infatti nel 2014 era stata candidata a Parigi come sindaco proprio contro Hidalgo perdendo le elezioni amministrative. Prima ancora nel 2012 la 44enne era diventata portavoce di Nicolas Sarkozy durante la campagna presidenziale che lo vide sconfitto da Francois Hollande. Mentre risale al secondo governo Fillon i suo ruolo di ministro dell’Ecologia, dello Sviluppo Sostenibile, dei Trasporti e dell’Edilizia.