La Torre Eiffel di Parigi è stata evacuata per diversi minuti per la presenza di un uomo armato. Su Twitter stanno circolando diverse foto che che mostrano l'esercito che ha circondato il monumento simbolo della capitale francese. Alcuni turisti sarebbero però rimasti bloccati all'interno di uno degli ascensori per tutta la durata dell'allerta. Pochi minuti dopo l'annuncio dell'arresto di una persona effettuato dalla polizia. Su Twitter si legge che l'uomo avrebbe urlato "Allah Akbar". Non tutti i media francesi, tuttavia, confermano la notizia.

Un turista contattato dal Mirror ha detto di essere rimasto "bloccato in uno degli ascensori esterni. Era un blocco completo. Siamo stati dentro per un po', ma non ci hanno detto niente di ufficiale" ha spiegato. "Qualcuno ha parlato di un ragazzo che stava agendo in modo sospetto, ma non hanno confermato che avesse armi".

Non è tutto. Per ignoti motivi di sicurezza il terminal dell'Eurostar alla stazione Gare du Nord della capitale francese è stato evacuato quasi negli stessi istanti. La notizia, anche in questo caso, è circolata sui social con la diffusione di immagini e commenti che parlavano di una situazione confusa e del caos scatenato alla stazione. Decine i passeggeri bloccati. Dopo circa un'ora la stazione è stata riaperta. A causare l'allarme forse un pacco sospetto.