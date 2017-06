Stava facendo una breve pausa dal lavoro, fumando velocemente una sigaretta prima di rientrare in turno, e mai la giovane ragazza si sarebbe aspettata un epilogo del genere. Seduta davanti al famoso ristorante italiano Margherita di Saint Germains des Pres, a Parigi, la giovane ventinovenne – da tempo dipendente del ristorante – stava fumando la sua sigaretta quando, all'improvviso, uno sconosciuto si è avvicinato chiedendole di offrirgliene una. Al rifiuto opposto dalla cameriera, lo sconosciuto, di cui al momento si sa solamente essere un uomo di circa 35-40 anni, l'ha pugnalata al ventre, fuggendo immediatamente. Soccorsa dai pompieri della vicina caserma, la vittima è stata portata in ospedale. I medici riferiscono che non è in pericolo di vita, secondo quanto riporta il quotidiano Le Parisien. Stando sempre alle prime informazioni, la vicenda sarebbe accaduta verso le 21.30 di sabato 10 giugno, in piena movida parigina.

Di fatti del genere le cronache sono piene. Anche in Italia, infatti, si è avuta notizia di reazioni simili. Nel 2016, per esempio, a Milano, verso l'ora di pranzo, in una delle vie vicine a Foro Bonaparte, un uomo di 36 anni venne accoltellato da uno sconosciuto in pieno centro sempre per essersi rifiutato di offrire una sigaretta. Un episodio simile è accaduto nel 2015 a Napoli: secondo la versione della vittima, uno sconosciuto lo avrebbe accoltellato al braccio una volta opposto il rifiuto a offrirgli una sigaretta.