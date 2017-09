130 gatti in un appartamento di appena 25 metri quadrati. È ciò che gli agenti del commissariato del 14° arrondissement di Parigi si sono trovati davanti nel corso di un’operazione speciale la scorsa domenica in rue de la Gaieté, nel quartiere di Montparnasse. Come racconta Le Parisien, la gendarmeria francese era stata allertata da un vicino della padrona di casa, preoccupato perché la donna, 60enne, più volte avrebbe gettato uno degli animali dalla sua finestra (che si trovava al terzo piano della palazzina).

Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo hanno trovato la colonia felina nel piccolo appartamento, dove era presente anche l’anziana. “Quando i poliziotti sono entrati hanno trovato una scena impressionante. Gatti dappertutto, alcuni morti, altri deperiti, da sentirsi male!”, ha detto la fonte al quotidiano della Capitale. “Come arredo c’era un materasso a molle, un frigo, due lettiere, escrementi e un po’ di cibo intorno”. Sembra che i gatti occupassero praticamente tutti gli spazi possibili della casa (qualcuno si era rifugiato addirittura nel controsoffitto) e vivevano in condizioni igienico-sanitarie deprecabili. Sporcizia ovunque, tracce di cibo e di escrementi, gatti in condizioni disperate.

Ora, la 60enne è stata ricoverata nel reparto di psichiatria dell’ospedale Sainte-Anne di Parigi, mentre i gatti sono in cura presso la ‘Fondation 30 millions d’amis’ (un’associazione per la difesa e la protezione degli animali in Francia). Non tutti però: molti felini, infatti, durante le operazioni di sgombero degli agenti, sono fuggiti. E non si fa certo fatica a capirne il motivo.