Incubo terrorismo in Francia. Un veicolo ha travolto un gruppo di soldati francese dell'operazione Sentinelle a Levallois-Perret nel dipartimento di Hauts-de-Seine, alla periferia di Parigi. Lo rende noto France Info Radio Reports che ha detto che ci sarebbero diversi feriti. Nessuna delle persone colpite comunque sarebbe in pericolo di vita. Un'operazione di polizia è in corso per individuare il mezzo, sembra una Bmw, che si sarebbe dileguato dopo aver travolto i militari. L'aggressione è avvenuta alle 8.35 del mattino, quando i militari impegnati nell'operazione anti terrorismo uscivano dalla loro caserma. Secondo le prime informazioni i feriti sarebbero almeno sei: due di loro sarebbero in gravi condizioni, gli altri quattro avrebbero riportato ferite lievi. Sono stati portati per le cure del caso presso l'ospedale militare.

“Atto volontario” – La prefettura di polizia della Hauts-de-Seine ha parlato di atto “volontario”. Tutte le piste restano aperte, precisano poi gli inquirenti che stanno lavorando sul caso sottolineando che al momento nulla è escluso: “un atto terroristico, il gesto di uno squilibrato o un semplice incidente stradale”, dopo il quale il conducente è scappato.

Il sindaco di Levallois-Perret parla di possibile attacco deliberato – Il sindaco di Levallois-Perret Patrick Balkany parla di "possibile attacco" contro i militari dell'operazione Sentinelle. Intervistato da France Info, Balkany ha detto che i fatti si sono svolti in Place de Verdun, non lontano dal municipio, e ha condannato l'atto: sarebbe "un'aggressione intollerabile, la trovo vergognosa". Il sindaco ha aggiunto che l'auto, che sostava, ha accelerato "molto velocemente", travolgendo il gruppo di militari. Il sindaco ha detto che tutto ha avuto luogo “in un vicolo” dove gli uomini si trovavano dopo essere usciti dalla caserma. Il palazzo è un “vecchio immobile” degli anni '50, “situato a 100 metri dal municipio”. Una zona “calma” secondo Balkany.

Il ministro dell'Interno segue gli sviluppi della vicenda – Oggi a Parigi era in programma l'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva con il presidente Emmanuel Macron. Stamane il ministro dell'Interno francese, Gérard Collomb, si è riunito d'urgenza per seguire gli sviluppi della situazione. Il Palazzo dell'Eliseo si trova esattamente di fronte alla sede del ministero dell'Interno in Place Beauvau. "Spero con tutto il cuore che l'aggressore verrà al più presto fermato", ha scritto il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, sul suo profilo Twitter.