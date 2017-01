Lo sport è sempre raccomandato ai più giovani anche al livello competitivo ma, come racconta la cronaca, spesso accade che quello che dovrebbe essere semplice agonismo da gioco si trasformi in qualcosa di odioso per l'intervento degli adulti. È proprio quello che sarebbe accaduto in un campetto di periferia in provincia di Modena sabato scorso. Come racconta il quotidiano locale la Gazzetta di Modena, infatti, un papà di un baby calciatore in campo per un partita under 14 all'oratorio sarebbe arrivato al punto di aggredire e picchiare gli avversari del figlio dopo un diverbio di gioco fra ragazzini.

Tutto sarebbe accaduto nel pomeriggio mentre in campo erano schierate le formazioni del Monari e del Castelvetro per una partita del torneo giovanile organizzato dal Csi a Castelnuovo. Dopo aver osservato da bordo campo a un lieve screzio tra il figlioletto e alcuni calciatori della squadra avversaria, un papà di un ragazzo del Castelvetro sarebbe sceso in campo alla fine della partita picchiando alcuni dirigenti e due ragazzini dell'altra squadra. Per calmare la furia dell'uomo sono dovuti intervenire i carabinieri. D ue quattordicenni sono rimasti feriti al naso e a un orecchio e i loro genitori hanno annunciato che denunceranno l'aggressore.