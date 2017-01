Papa Francesco ha esortato alcune donne che stamattina hanno assistito alla messa che stava celebrando nella Cappella Sistina a sentirsi libere di allattare i loro figli nonostante si trovassero in una chiesa: "La cerimonia è un po' lunga, qualcuno piange perché ha fame", ha detto Bergoglio riferendosi ai neonati presenti, per poi continuare: "Voi madri, allattate pure senza paura, proprio come la vergine Maria fece con Gesù".

Papa Francesco stamattina ha battezzato in totale 28 bambini – 15 maschietti e 13 femminucce – nell'ambito dell'ormai tradizionale giornata dedicata al battesimo di Gesù. Anche negli scorsi anni il Santo Padre si era dichiarato favorevole all'allattamento nei luoghi pubblici, ma la novità più rilevante che il capo della chiesa abbia di fatto dato il via libera anche nei luoghi sacri; anzi, persino in uno dei luoghi più sacri per i Cristiani, come la Basilica di San Pietro.

A margine della cerimonia il pontefice ha rivelato che il prossimo 14 gennaio battezzerà altri 14 bambini nati nelle scorse settimane da genitori di Amatrice ed Accumoli, due tra le località più colpite dal terremoto del 24 agosto e dai successivi due eventi sismici del 26 e 30 ottobre. Il Papa vuole, con questo gesto, affermare ancora una volta la vicinanza a quelle popolazioni così duramente provate. "Per ricostruire – ha detto Bergoglio – ci vogliono il cuore e le mani, le nostre mani, le mani di tutti. Quelle mani con le quali noi diciamo che Dio, come un artigiano, ha fatto il mondo. Le mani che guariscono. La vicinanza – ha aggiunto il Papa ricevendo i terremotati il 5 gennaio scorso – ci fa più umani, più persone di bene, più coraggiosi. Una cosa è andare soli, sulla strada della vita, e una cosa è andare per mano con l’altro, vicino all’altro".