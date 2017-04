Papa Francesco è arrivato al Cairo, capitale dell'Egitto, in quello che si annuncia già come uno dei viaggi più importanti del pontefice sia dal punto di vista del dialogo religioso che da quello politico: l'aereo della Santa Sede è atterrato al Cairo esponendo una bandiera del Vaticano e una egiziana e Bergoglio è stato accolto da Ibrahim Isaac Sedrak, patriarca di Alessandria dei copti d'Egitto e presidente dell'Assemblea della Gerarchia Cattolica dell'Egitto, monsignor Bruno Musarò, nunzio apostolico, monsignor Emmanuel Bishay, vescovo di Luxor e il reverendo Jan Thomas Limchua, segretario della nunziatura apostolica. Dopo una breve cerimonia Francesco è stato accompagnato al palazzo presidenziale, dove ha incontrato in privato il generale Al Sisi.

Proprio l'incontro con il presidente è stato uno dei momenti principali del viaggio di Bergoglio, anche se il più atteso è probabilmente quello ad Al-Azhar, il prestigioso ateneo sunnita che da mesi esprime forti critiche alle letture radicali ed estremiste del Corano, senza tuttavia rinunciare a sottolineare che anche ebraismo e cristianesimo nella loro storia non hanno disdegnato l'uso della violenza. La visita del Papa, che al Cairo ha portato la sua solidarietà ai "martiri" cristiani, è un tentativo di dimostrare che non è la contrapposizione, ma la collaborazione delle fedi la via da percorrere. Anche per questo, all'inizio del suo discorso, il Santo Padre ha pronunciato in arabo il saluto islamico "As-salamu ‘alaykum": "che la pace sia con voi".

Il discorso di Papa Francesco: "La pace sia con voi"

Poi Francesco ha proseguito: "Questo è un viaggio di unità, di fratellanza. Vi ringrazio per il vostro lavoro, che in meno di due giorni sarà abbastanza intenso. Questo viaggio ha un'aspettativa speciale – ha aggiunto – perché è stato fatto per l'invito del presidente della Repubblica, del Papa Tawadros II, patriarca di Alessandria dei Copti, e del Grande Imam di Al Azhar". "Grazie a voi – ha dichiarato quindi il Papa – vi ringrazio per la compagnia, per il vostro lavoro: sarà un lavoro per aiutare tanta gente a capire questo viaggio, a conoscere cosa è stato fatto, di cosa si è parlato. Tante cose che la gente vuole seguire". E ancora: "È un grande dono essere qui e iniziare in questo luogo la mia visita in Egitto, rivolgendomi a voi nell’ambito di questa Conferenza Internazionale per la Pace. Ringrazio il Grande Imam per averla ideata e organizzata e per avermi cortesemente invitato. Vorrei offrirvi alcuni pensieri, traendoli dalla gloriosa storia di questa terra, che nei secoli è apparsa al mondo come terra di civiltà e terra di alleanze".

Il viaggio del Papa continuerà domani, alle 10, con la celebrazione della messa, in cui il pontefice pronuncerà l'omelia. Dopo il pranzo con i vescovi egiziani, l'incontro con il clero cattolico e l'ultimo discorso del Pontefice in Egitto. La partenza dal Cairo è fissata per le 17, mentre alle 20 e 30 è atteso il suo rientro in Vaticano.