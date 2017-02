Quando è tornato a casa e ha trovato la porta chiusa e nessuno che rispondeva ha subito pensato al peggio, e ha fatto bene, perché moglie e figli erano svenuti dentro casa e sarebbero sicuramente morti se non fosse intervenuto. La storia di questo papà eroe arriva da Millan, vicino a Bressanone, in provincia di Bolzano, in Trentino Alto Adige. H a salvato in extremis la sua famiglia da un'intossicazione di monossido di carbonio, causato con ogni probabilità da una stufa difettosa. Rincasando l'uomo ha trovato il portone chiuso da dentro. Quando nessuno rispondeva al campanello, ha lanciato l'allarme, sfondato una finestra ed è entrato in casa. L'uomo ha trovato sua moglie e i due bambini ormai svenuti per terra e li ha subito trascinati all'aperto. Sul posto sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco e alcune ambulanze, che hanno ricoverato l'intera famiglia all'ospedale di Bressanone, Madre e bimbi nonostante una forte intossicazione non sono in pericolo di vita. Il padre si era invece ferito a un braccio durante gli attimi concitanti di salvataggio.