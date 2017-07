Situazione davvero da incubo quella verificatasi presso il Drayton Manor, nella contea inglese dello Stafford Shire. Come si vede nelle immagini amatoriali caricate su YouTube dai visitatori del parco divertimenti di Tamworth, in Gran Bretagna, un’intera carrozza è rimasta bloccata sulle montagne rosse (l’attrazione si chiama G-Force) nel punto esatto in cui i passeggeri si trovano a testa in giù, all'altezza di 25 metri. E così una giornata di svago e divertimento si è trasformato in paura e terrore per tutti i presenti. “Alle 15.22 di oggi G-Force ha subito un arresto temporaneo per un guasto – ha detto un portavoce del Drayton Manor – Tutti gli ospiti sono stati portati in salvo nel minor tempo possibile e in nessun momento la loro sicurezza è stata messa in pericolo”. Non è chiaro per quanto tempo i malcapitati siano rimasti appesi nella carrozza a testa giù prima che il problema venisse risolto. L’importante comunque è che nessuno si è fatto male. Il portavoce della struttura precisa che “in nessun momento è stata compromessa l’incolumità dei nostri clienti”.

l Drayton Manor è lo stesso parco divertimenti dove alcune settimane fa è morta annegata Evha Jannath, una bambina di 11 anni vittima di un tragico incidente: la piccola era stata sbalzata da un gommone durante un giro sulle rapide. Mentre solo pochi giorni fa su un’altra attrazione, lo Smiler dello Alton Towers, i passeggeri di due vagoni sono rimasti sospesi in aria per 45 minuti.