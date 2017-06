È di 1527 feriti il bilancio aggiornato dopo la notte di caos a Torino. Nella confusione generatasi tra i tifosi della Juventus che assistevano alla finale di Champions League in piazza San Carlo, molte persone hanno subito ferite e contusioni, smarrendo oggetti personali e risultando a lungo irreperibili a familiari e conoscenti. Questa mattina la prefettura di Torino ha diramato una nota ufficiale nella quale si parla di "una folla presa dal panico e dalla psicosi da attentato terroristico", che ha "lasciato precipitosamente la piazza con danni causati dalla calca".

Le persone "soccorse e medicalizzate" sono state dunque 1527, di cui 1142 a Torino e le restanti negli ospedali limitrofi". Tra queste "destano maggiori preoccupazioni le condizioni di salute di tre persone in codice rosso fra cui un bambino ricoverato al Regina Margherita". La prima donna è in coma farmacologico, la seconda in rianimazione, mentre il bambino ha un grave trauma cranico.

La prefettura non si è sbilanciata sulla causa che ha scatenato il panico in piazza e continua a parlare di "eventi in corso di accertamento", non confermando dunque l'ipotesi che sia stato un petardo a causare la psicosi, né che sia stato il cedimento di una grata metallica a produrre il boato che ha confuso i tifosi in piazza.

Si legge nella nota