Il Ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamo di due lotti di pancetta a cubetti a marchio Valtidone Industria Alimentare, prodotto dal Salumificio Pianellese Srl, a causa della presenza di Salmonella. Dagli scaffali dei negozi di tutta Italia verranno dunque ritirati i cubetti di pancetta affumicata, con numero di lotto L5575 e scadenza allo 04/11/2017, e i cubetti di pancetta dolce, con numero di lotto L5576 e scadenza allo 03/11/2017. I prodotti sono commercializzati in confezioni da 160 grammi (80×2) e 100 grammi (50×2).

Le analisi di laboratorio hanno dimostrato che nei prodotti richiamati è stata riscontrata la presenza di Salmonella Typhimurium e Salmonella Derby (quest’ultimo solo nel lotto L5576), batteri che possono causare gastroenteriti nell’uomo in seguito all’assunzione di alimenti contaminati.

Pochi giorni fa a pubblicare un avviso di ritiro di prodotti alimentari è stata Esselunga, che ha richiamato un lotto di funghi freschi Agaricus bisporus (champignon) affettati a marchio Terre Agricole perché data di scadenza errata. In etichetta infatti è riportata la data 31/09/2017, invece di 31/08/2017. Il prodotto è dunque già scaduto. Come spiega Il Fatto Alimentare "il lotto di champignon affettati coinvolto nel ritiro è il numero 270817 con scadenza, appunto, al 31/09/2017, venduto in vaschette da 300 grammi. I consumatori in possesso di questo lotto di funghi sono invitati a riconsegnare il prodotto nel punto vendita di acquisto o a gettarlo nei rifiuti".