Mario Fardellini, un imprenditore di 55 anni originario della frazione Pretata di Isola del Gran Sasso, in Abruzzo, è stato ucciso a colpi di pistola a Panama, dove viveva e dove gestiva la propria impresa di costruzioni. La ricostruzione dell’omicidio è ancora parziale, si sa soltanto che la vittima è stato assassinata all’interno della sua stessa azienda, mentre stava per consegnare ai suoi dipendenti lo stipendio mensile. In quel momento nell’ufficio avrebbe fatto irruzione un malvivente, o forse più di uno, che ha minacciato i presenti per farsi consegnare i soldi da Fardellini. L’imprenditore avrebbe reagito e il killer lo avrebbe freddato con un colpo di pistola prima di fuggire. La moglie e i famigliari sono stati avvertiti della tragica notizia nel tardo pomeriggio attraverso i carabinieri della stazione di Tossicia (Teramo) e della Compagnia di Teramo.