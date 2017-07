Torna a far discutere la festa di San Firmino, in Spagna. Stavolta però al centro dell’attenzione non sono il trattamento riservato ai tori fatti correre lungo le strade di Pamplona, né tantomeno i feriti che si contano ogni anno tra i turisti in cerca di forti emozioni. Ma due turisti immortalati mentre salgono su un tetto di un palazzo, si coprono con una coperta e fanno sesso indisturbati sopra le tegole del palazzo. I due ragazzi sembrano rischiare molto vista la precarietà strutturale dello stabile. A filmare l’incidente hot sono stati alcuni turisti provenienti da Barcellona: il video pubblicato in Rete è diventato ovviamente virale, dopo che è stato condiviso da questi anonimi utenti, che sono rimasti in un primo momento a bocca aperta quando si sono ritrovati davanti la scena.

Quanto avvenuto a Pamplona ricorda da vicino episodi recenti avvenuti nel nostro Paese. Di qualche giorno è infatti il caso dei due giovani che hanno consumato un rapporto sessuale in piazza Gramsci, nei pressi della Reggia di Caserta. Per loro è stato disposto il divieto di ritorno nel Comune per un anno. E lo stesso era accaduto a Napoli, in pieno centro e in modo decisamente osceno. Qualcosa di simile era avvenuto a due passi dalla famosissima Piazza del Campo, in via dei Calzolari, a Siena. E ancora a Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate.