Credevano di poter fare i furbi e abbandonare con disinvoltura il locale in cui avevano cenato senza saldare un conto da diverse centinaia di euro, ma sono stati trovatu dalla polizia locale, che li ha obbligati a pagare e a versare anche una congrua mancia. È successo a 14 italiani che sabato sera si trovavano a Pamplona, in Spagna, città famosa nel mondo per la corsa dei tori. La comitiva di furbetti ha consumato 14 menu, una tartare di salmone, una porzione di patate, un caffè e quindici bicchierini di liquore, per un valore totale di 620 euro, poco meno di 45 euro a testa.

Al termine della generosa cena, però, invece di dividere "alla romana", i commensali hanno optato per una soluzione più "economica": andarsene senza pagare, fare "vento", come si suol dire. Il "simpa", come lo chiamano gli spagnoli, non è però andato come i 14 speravano: il gruppo è stato acciuffato dalla polizia provinciale, che ha poi raccontato l'accaduto in un tweet.

La polizia non hanno specificato a quanto ammontasse la mancia, ma secondo il Diario de Navarra si è trattato di un 10 per cento. La stampa spagnola ha dato molto risalto all'accaduto, un episodio che non mette in buona luce la condotta dei turisti italiani nel paese. Quello delle cene non pagate sembra un tema particolarmente di attualità a Madrid e dintorni: a marzo 120 persone riuscirono a lasciare un ristorante senza versare circa 2000 euro. Due settimane più tardi, due furono arrestati per non aver saldato una cena da 30.000 euro per 400 persone.